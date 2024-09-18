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Автоэксперт Родионов объяснил, можно ли перейти на минеральное масло из экономии

Все обязательные процедуры ТО выходят в существенный бюджет, поэтому многие автовладельцы озадачены вопросом безопасной экономии. Поскольку моторное масло меняется регулярно и обязательно, некоторые задумываются о переходе с более дорого моторного продукта на дешевый. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", минеральное масло вместо синтетического ради экономии.

Сотрудник СТО рассказал, можно ли перейти на минеральное масло из экономии
© Российская Газета

"Ответ будет простым - в двигатель необходимо заливать ровно то, что рекомендует автопроизводитель. Обращаемся к регламенту и выбираем масло строго в соответствии с ним. Никаких вариаций и экспериментов здесь быть не может.

Важно помнить и про климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если в регионе случаются морозы, а это все-таки большая часть России, то смотрим на первую цифру маркировки масла, которая стоит перед W (winter - зима). Цифра 10 - это значит, что производитель гарантирует работу масла до -25 градусов. Если мороз будет хоть чуточку выше, то масло попросту замерзнет. Цифры 0 и 5 перед W говорят о том, что масло можно использовать при -35 и -30 градусах соответственно.

Вывод сделать не сложно. Если в вашем регионе не бывает морозов выше -25 и автопроизводитель допускает использовать минерального масла, то на него можно переходить. Во всех остальных - нет.

Еще один нюанс - при переходе с одного масла на другое обязательна полная промывка системы и замена фильтра", - отметил специалист.

Автоновости
Никита Родионов