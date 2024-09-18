Сотрудник СТО рассказал, можно ли перейти на минеральное масло из экономии

Все обязательные процедуры ТО выходят в существенный бюджет, поэтому многие автовладельцы озадачены вопросом безопасной экономии. Поскольку моторное масло меняется регулярно и обязательно, некоторые задумываются о переходе с более дорого моторного продукта на дешевый. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", минеральное масло вместо синтетического ради экономии.

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"Ответ будет простым - в двигатель необходимо заливать ровно то, что рекомендует автопроизводитель. Обращаемся к регламенту и выбираем масло строго в соответствии с ним. Никаких вариаций и экспериментов здесь быть не может.

Важно помнить и про климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если в регионе случаются морозы, а это все-таки большая часть России, то смотрим на первую цифру маркировки масла, которая стоит перед W (winter - зима). Цифра 10 - это значит, что производитель гарантирует работу масла до -25 градусов. Если мороз будет хоть чуточку выше, то масло попросту замерзнет. Цифры 0 и 5 перед W говорят о том, что масло можно использовать при -35 и -30 градусах соответственно.

Вывод сделать не сложно. Если в вашем регионе не бывает морозов выше -25 и автопроизводитель допускает использовать минерального масла, то на него можно переходить. Во всех остальных - нет.

Еще один нюанс - при переходе с одного масла на другое обязательна полная промывка системы и замена фильтра", - отметил специалист.