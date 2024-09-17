Территорию завода Jaguar Land Rover начала патрулировать робособака

Завод Jaguar Land Rover начал охранять робопес, созданный инженерами Boston Dynamics. Роботизированная собака приступила к патрулированию территории предприятия, расположенного в английском Ковентри. По словам специалистов, главными преимуществами нового «охранника» является возможность работы 24 часа в сутки семь дней в неделю. При этом машину не отвлекают посторонние шумы или запахи на автозаводе.

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Робособака делает ежечасные обходы предприятия по маршрутам, которые разработчики заранее заложили в память машины. Робот с легкостью преодолевает различные препятствия, включая лестницы. Кроме того, он способен самостоятельно открывать двери. Помимо охраны территории робот проводит мониторинг состояния оборудования. Для зарядки 50-вольтовой батареи на территории автозавода построили импровизированную конуру.

По словам руководителей Jaguar Land Rover, привлечение к работе на предприятия роботов позволит концерну освободить персонал от рутинных задач. Квалифицированные сотрудники смогут сконцентрироваться на разработке новых машин. К 2030 году компания планирует электрифицировать все свои модели.

В середине апреля стало известно, что компания Hyundai планирует взять на работу человекоподобных роботов Boston Dynamics. Специалисты планировали устроить андроидов на производственные линии.