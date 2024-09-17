В Москве угонщик своровал Land Cruiser при помощи эвакуатора

В Москве преступник угнал внедорожник Toyota при помощи эвакуатора. Хитрый угон автомобиля при помощи эвакуатора попал в объектив камеры, расположенной на жилом доме. Судя по кадрам хитрый угонщик попытался украсть припаркованный во дворе одного из домов на Болотниковской улице вездеход Land Cruiser 300. Впрочем, далеко ему ехать не удалось.

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Согласно материалам дела, 32-летний мужчина приметил дорогой внедорожник стоимостью 5,6 млн рублей. Чтобы осуществить задуманное, он вызвал к машине эвакуатор, а проконтролировать погрузку попросил своего знакомого, который был не в курсе происходящего.

Впрочем, владелец Toyota достаточно быстро обнаружил пропажу и обратился в полицию. Оперативно установить местонахождение машины удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

В итоге Land Cruiser возвращён законному владельцу, а горе-угонщик задержан, ему предъявлено обвинение по пункту “б» части 4 статьи 158 УК РФ — «кража в особо крупном размере». По ней злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В конце августа в Сеть попало видео дерзкого угона Lexus LX570 от дилерского центра. В Санкт-Петербурге наглый воришка пришёл в дилерский центр и без проблем выехал со стоянки на японском внедорожнике стоимостью 22 млн рублей. Инцидент, который произошёл 27 августа, попал на камеры видеонаблюдения автосалона.