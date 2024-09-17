В России появились в продаже импортные Kia Sportage по цене от 2,7 млн рублей.

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Новые Kia Sportage массово поставляют в Россию по параллельным каналам. Так, на одном из крупнейших сайтов объявлений в сентябре предлагалось около 500 таких кроссоверов по цене от 2 691 000 рублей. За такую сумму предлагается версия Prestige, оснащенная 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП. Привод передний.

Среди опций передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кожаный мультируль, набор электронных ассистентов и прочее.

Китайский машины того же класса сейчас стоят дороже. Например, Haval F7 нового поколения предлагается по цене от 2 699 000 рублей, Geely Atlas стоит от 3 229 990 рублей, а за бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max просят от 2 770 000 рублей.