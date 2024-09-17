Ford Mustang GTD стал самым мощный дорожным «Мустангом» в истории

Компания Ford раскрыла мощность двигателя Mustang GTD. Агрегат V8 5.2 здесь развивает 826 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, так что максималка у фастбека тоже приличная — 325 километров в час. Mustang GTD оснащен углерод-керамическими тормозами, регулируемыми амортизаторами Multimatic и активной аэродинамикой. Цена — 325 тысяч долларов.

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Фастбек Ford Mustang GTD, разработанный при участии канадской Multimatic, теперь официально считается самой мощной и скоростной дорожной версией пони-кара за всю историю. Компрессорный двигатель V8 5.2 здесь выдает 826 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, что позволяет достигать максималки в 325 километров в час. GTD довольствуется системой смазки с сухим картером, модернизированным впуском и выпуском, титановой выхлопной системой, а также более компактным шкивом приводного нагнетателя.

© Ford

Помимо чумового мотора, у Mustang GTD есть комплекс активной аэродинамики, в том числе заднее антикрыло с DRS, углерод-керамические тормоза, задняя подвеска типа push-rod, за рабой которой можно наблюдать через специальное окошко в салоне, и регулируемые амортизаторы Multimatic ASV. Всё это, как считают в компании, поможет фастбеку проехать Нюрбургринг менее чем за семь секунд, то есть показать время на уровне Porsche 911 GT3 либо Mercedes-AMG GT Black Series.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Часть этих компонентов входят в пакет Performance, который также включает крылышки-канарды на переднем бампере, увеличенный сплиттер, воздушные заслонки в днище и магниевые 20-дюймовые колеса. В салоне Mustang GTD можно найти стандартные кресла-ковши Racaro, напечатанные из титана подрулевые лепестки и новый руль с вынесенными на него кнопками управления жесткостью подвески и громкостью выхлопа. В США фастбек стоит астрономические 325 000 долларов, что соответствует 29,6 миллиона рублей.