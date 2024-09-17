Большой тест-драйв новых Aito M5 и M7

В России дебютировал китайский бренд автомобилей Seres. Компания, дистрибьютором которой в России выступает АО «МБ РУС» (ранее занимавшееся дистрибуцией автомобилей Mercedes-Benz), с июля по сентябрь проводит роуд-шоу в крупных городах России. Наша редакция посетила мероприятие в Екатеринбурге, где познакомилась с двумя интеллектуальными кроссоверами.

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Мы протестировали гибридные модели Aito М5 и Aito М7, узнали, как новый производитель Seres планирует организовывать поставки запчастей в Россию, есть ли сертифицированные сервисные центры и как обстоит дело с ликвидностью на вторичном рынке.

Что общего у Aito M5 и Aito M7

В Екатеринбурге презентация кроссоверов Seres прошла в историческом месте — на Центральном стадионе. Организаторы устроили настоящее шоу: во время танцевального номера на площадку стремительно влетели автомобили и стали частью перфоманса. Ну что ж, идем знакомиться.

Перед тест-драйвом инструкторы объясняют, что кроссоверы оснащены последовательно-гибридными силовыми установками, а также имеют значительный пробег без подзарядки и дозаправки — до 1100-1200 км.

— Технология последовательного гибрида позволяет водителю полностью использовать преимущество электромобиля. Модели оборудованы бензиновыми генераторами и электрическими силовыми установками. Это дает возможность водителю эксплуатировать автомобиль так, как ему хочется, — отмечает руководитель по продукту и стратегии Seres Aito в России Александр Загоровский.

Такая схема позволила сохранить преимущества электромобиля — мощность и динамику, — и при этом преодолеть основное опасение российских водителей, связанное с ограниченным запасом хода и нехваткой зарядных станций.

Оба кроссовера оборудованы шумоизоляционными стеклами и панорамной крышей. В каждой модели установлена многофункциональная мультимедийная система, где все нужные водителю функции собраны на большом экране. Face ID идентифицирует водителя и автоматически настраивает сиденье, зеркала, мультимедийную систему и выбирает подходящий режим движения. По словам Александра Загоровского, у обеих моделей максимальная комплектация. То есть выбрать можно только размер дисков — 20 или 22 — в Seres Aito M7.

Кроссоверы имеют широкий набор функций, направленных на повышение уровня безопасности. Они оснащены системами:

поддержки удержания на полосе;предупреждения о возможном столкновении (FCW);автоматического экстренного торможения (AEB);мониторинга «слепых» зон (BCD).

Модели адаптированы для российского рынка, оснащены опциями для эксплуатации в зимнее время, а также поддерживают системы Apple CarPlay и Android Auto.

Спортивный кроссовер Seres Aito M5

«Малыша» мы условно назвали «Маканом», поскольку экстерьером он немного напоминает Porsche Macan. Максимальная мощность этой модели составляет около 500 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Такая производительность ставит Aito M5 в один ряд с ведущими спортивными кроссоверами, как BMW X5 xDrive45e, разгоняющимся до 100 км/ч за 5,6 секунды, и Audi Q7 55 TFSI e, которому требуется 5,9 секунды.

В салоне Seres Aito M5 водитель может воспользоваться системами фильтрации, ароматизации и ионизации воздуха, а также выбрать из 128 вариантов интерьерной подсветки. Для долгой поездки подготовлена аудиосистема, состоящая из 11 динамиков общей мощностью в 1 000 Ватт.

Дополнительно в Aito M5 встроены:

адаптивные LED-фары;камеры на боковых зеркалах;сквозные задние фонари.

— Мне доводилось ездить на гибриде с правым рулем: Nissan Note E–Power. Он не сравнится с Aito M5, поскольку на этой модели движение более мягкое и плавное. Очень понравилось качество отделки салона. Такой гибрид подойдет для езды по городу, — делится своими впечатлениями перекуп и руководитель некоммерческой организации «Союз профессионалов авторынка» Вадим Адиев.

Шестиместный кроссовер Seres Aito M7

Внедорожник своими размерами напоминает BMW X5 или Mercedes-Benz G-класса. Его силовая установка развивает пиковую мощность в 439 л. с., разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 5 секунд.

Seres Aito M7 обеспечивает больший комфорт: правое сиденье второго ряда может быть переведено в ортопедическое положение Zero Gravity с режимом «Отдых». В этом режиме активируются особые настройки освещения и звукового сопровождения, создавая идеальные условия для релаксации.

Среди премиальных характеристик Aito M7 можно выделить:

электрические выдвижные подножки;доводчики дверей и складывающиеся ручки;система бесключевого доступа;электрический привод багажника с функцией hands free.

— Я рассмотрел бы такой автомобиль для семьи, поскольку он достаточно большой и комфортный. В целом у этой модели неплохая динамика, но не впечатлила работа поворотников. Непонятно, как их включать и выключать, они то работают, то не работают. Мультимедийный экран также не сильно информативный, — отмечает Вадим Адиев.

Цена Aito M5 и Aito M7

На сегодняшний день розничные цены на Aito M5 и Aito M7 выглядят так: для M5 — 6 590 000 рублей и 7 590 000 рублей для M7.

Помимо этого, производитель готов предложить специальные условия для своих клиентов:

trade-in;покупка автомобиля в рассрочку под 0,1%.

Сейчас на рынке, по данным агрегатора автомобильных объявлений «Автокод Поиск», в России продается 608 автомобилей под брендом Aito. Купить машину можно у дилеров из Москвы, Самары, Ростова-на-Дону, Новосибирской области, Приморского края. Частично предложения представлены на доске «Автокод Объявления».

Что нужно знать при покупке Aito M5 и Aito M7

Aito M5 и M7 производят на современных заводах, где трудится более 3 тыс. роботов. Такой подход должен снизить уровень неисправностей и поломок в автомобиле. Отметим, что кроссоверы завозят в Россию официально, поэтому им не страшна блокировка мультимедийной системы, как в случае с Zeekr.

Производители также предлагают гарантию на 2 года или 100 тыс. км. Если автомобили будут передвигаться по дорогам с высоковольтными линиями, срок гарантии будет составлять 4 года или 80 тыс. км. Однако руководитель по продукту Seres Aito добавляет:

— Для наших российских клиентов мы предлагаем специальный постгарантийный пакет, который выравнивает условия. Все будет 4 года и 100 тыс. км. Это распространяется и на автомобиль, и на силовую линию.

Батареи для Aito М5 и М7 производит компания CATL. Они разработали специальную технологию ремонта высоковольтных аккумуляторов. Батарею разбирают на ячейки, в которых заменяют устаревшие детали на новые, затем все собирают обратно, и аккумулятор можно эксплуатировать дальше. Правда, пока эта процедура доступна только в Китае. Но по словам Александра Загоровского, через 2-3 года технология дойдет и до России.

Еще один важный вопрос — доступность запчастей. Сейчас в Москве создают склад с запасными частями, которые можно быстро отправить в другие регионы. Например, доставка в Екатеринбург займет всего пару дней.

Помимо этого, в Москве действует учебный центр, где сотрудников дилерских предприятий обучают ремонту и диагностике автомобилей. Там они узнают, как проводить механические работы, использовать диагностическое оборудование, программировать блок управления и находить неисправности. Как отмечает Александр Загоровский, это обязательное обучение для всех дилеров, которые сотрудничают с Seres.

На данный момент представители бренда Seres в России не делают прогнозов об остаточной стоимости Aito M5 и M7, поскольку эти кроссоверы вышли на отечественный рынок сравнительно недавно.

Когда на российском рынке появится Seres Aito M9

Премьера модели пройдет до конца этого года. Как сообщили представители компании, кроссовер Seres Aito M9 был признан самым безопасным автомобилем за всю историю испытаний независимой китайской ассоциации C-NCAP, которую считают аналогом EuroNCAP.