АвтоВАЗ выпустит Lada Largus в новой комплектации

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует выпустить Lada Largus в новой комплектации Comfort, которая встанет на ступеньку выше базового исполнения Classic. Об этом сообщает Quto.ru.

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«В исполнении Comfort пятиместный универсал будет стоить 1,76 млн рублей. Он получит багажные рейлинги, мультимедийную систему и другие дверные карты — с полноценными ручками вместо отформованных методом литья «кармашков», — говорится в сообщении.

Продажи универсалов и фургонов Lada Largus на российском рынке начались 20 июня.

Пятиместный универсал Lada Largus предлагается в базовой комплектации Classic, которая оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

В оснащение фургона Lada Largus входят подушка безопасности водителя, кондиционер, ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако позже все запасы оказались полностью распроданы.