Мотоциклист получил 86 штрафов за видео со своей камеры

Блогер получил 86 штрафов за опасную езду на мотоцикле. Курьёзный инцидент произошёл в Дании. Курьёзный инцидент произошёл в Дании. Местная полиция предъявила мотоциклисту обвинения в 86 отдельных нарушениях правил дорожного движения за одни выходные. Основным доказательством в деле стали видеоролики, которые водитель снимал на камеру, расположенную на шлеме. Позднее он опубликовал видео в Сети, тем самым усугубив своё положение.

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В списке нарушений 29-летнего байкера значатся превышение скорости, неосторожное вождение, подвергающее опасности других участников дорожного движения и даже езда на заднем колесе.

К слову, главным доказательством в деле стали видеозаписи с камеры самого мужчины. Однако сам райдер не публиковал ролики в Сети, а дорожная полиция решила проверить данные на карте памяти когда остановила байкера за другое нарушение.

По предварительным данным, он привлёк внимание патрульных, когда выехал на дорогу на мотоцикле без номеров. Позднее также оказалось, что не было у водителя и действующей лицензии на управление транспортом.

В ходе проверки полицейские также решили посмотреть записанные на экшн-камеру ролики, после чего мотоциклист получил 25 штрафов. А то, что позднее он опубликовал ролики в Сети, обернулось ещё более крупными проблемами.

К слову, по законам Дании, опасность совершённых мужчиной нарушений настолько высока, что не исключено, что ему может грозить тюремное заключение. Кроме того, законодательство предусматривает конфискацию транспортных средств в случае подтверждённого опасного вождения.