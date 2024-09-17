В Мадриде запретили аренду электросамокатов

Европейская столица решила радикально бороться с сервисами кикшеринга. Власти Мадрида отзывают лицензии на эксплуатацию у крупнейших кикшеринговых компаний Lime, Dott и Tier. Таким образом, в городе не останется ни одного сервиса аренды электросамокатов. В мэрии подчеркнули, что ограничений на использование частных самокатов в городе нет.

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Мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил: сервисы не выполнили ни одного требования городских властей, кроме того, нарушили условия лицензий, препятствовали проверкам, не предоставляли запрашиваемую информацию и не давали доступ к своим интерфейсам.

По условиям лицензирования, все сервисы должны были обеспечить присутствие на территории всего города, ввести обязательное страхование и внедрить ограничение на передвижение или парковку электросамокатов в неположенных местах. Ничего из этого кикшеринговые компании не сделали.

Парк трёх компаний насчитывает 6 тысяч электросамокатов. Решение вступает в силу уже в октябре этого года, но у сервисов аренды есть 20 дней на обжалование.

В августе аналогичное решение приняли власти австралийского Мельбурна, объяснив решение сотнями жалоб о несчастных случаях. Мэр города Николас Рис подчеркнул, что это возможность прекратить хаос на пешеходных дорожках и снова сделать город безопасным. В апреле прошлого года парижане выступили за запрет аренды электросамокатов. Он вступает в силу с истечением сроков действия контрактов операторов кикшеринга.