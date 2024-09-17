Российскую «дочку» General Motors объявили банкротом

Российское дочернее предприятие американского концерна General Motors объявлено банкротом. Об этом сообщает «Дром» со ссылкой на AutoBoss News.

Как отмечается, это решение было вынесено Арбитражным судом Москвы. У юрлица ООО «Дженерал Моторз авто» есть задолженность в размере 88 млн рублей. В отношении компании ввели наблюдение. Согласно данным, размещенным в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах, долг зафиксирован перед более чем 10 кредиторами.

Российскую «дочку» зарегистрировали в 2006 году, она реализовывала легковушки и легкие грузовики, а также запчасти. С 2022 года деятельность компании была приостановлена из-за введенных в отношении РФ санкций США.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Авто.ру Бизнес», на рынке подержанных автомобилей в России по итогам июля по-прежнему доминируют отечественные марки, среди среднего класса наибольшей популярностью продолжают пользоваться автомобили из Южной Кореи, а в премиум-сегменте прочно закреплены бренды из Германии.