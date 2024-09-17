Брэдли Купер снялся в рекламной кампании внедорожника Mercedes-Benz G580.

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Знаменитый голливудский актер Брэдли Купер стал лицом рекламной кампании для электрической версии Mercedes-Benz G-Class. Он уже много лет является страстным поклонником Гелендвагена, и его участие в промоакции не случайно.

«G-Class был частью моей жизни почти 20 лет. Для меня это всегда было не просто автомобилем: это был спутник во всех моих приключениях», – поделился эмоциями артист.

В видеоролике показано, как электрический внедорожник преодолевает сложную местность, а также передвигается по мегаполису. Mercedes-Benz вместо обозначения EQG выбрал название G 580 с EQ Technology.

Модель оснащена четырьмя электромоторами, совокупная мощность которых составляет 579 л.с. и 1164 Нм крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Отмечается, что электрическая версия G-Class не уступает по внедорожным характеристикам версии с ДВС. Кроме того, он способен совершать «танковый разворот», преодолевает уклоны в 35 градусов и брод глубиной до 850 мм (на 150 мм больше, чем у версии с ДВС).