В Белоруссии будет продаваться электрический седан Geely Galaxy E8

В Белоруссии откроют продажи электрического седана Geely Galaxy E8. В ближайшем будущем аккумуляторную новинку предложат беорусским покупателям, сообщает пресс-служба локального дистрибьютора. Сама машина справила премьеру лишь прошлой осенью и поразила экспертов рекордно низким аэродинамическим сопротивлением: коэффициент Cd составляет 0,199.

© Quto.ru

Новинка должна удивить белорусского покупателя нетривиальным дизайном, а также крайне неожиданным оформлением салона, где главной доминантой является огромная медиапанель диагональю 45 дюймов, которая составляена из трёх экранов (приборного, мультимедийного и пассажирского).

© Geely

Автопилот второго уровня, штурвал вместо руля, отделочные материалы премиального качества, а также передовать электрическая начинка — другие отличительные особенности электрокара.

В Китае литий-железо-фосфатных тяговых батарей ёмкостью 62 или 76 кВт·ч хватает на 550 и 665 километров пробега, соответственно. Заднеприводная версия оснащена одним электромотором отдачей 272 л.с.

Пока белорусское представительство Geely лишь анонсировало выход седана Galaxy E8, а цены, комплектации и точные характеристики будут раскрыты позднее. О российских перспективах машины информации нет.

Между тем, в РФ вскоре появится новая Geely Tugell. Китайский производитель начал поставки обновлённого кросс-купе на российский рынок. Первая партия автомобилей, на которые получен ОТТС, уже отправлена.