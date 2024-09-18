Первые кроссоверы Forthing T5 за 2 млн рублей поступили в дилерские центры в РФ

Собранные в России кроссоверы Forthing T5 с 6-ступенчатым автоматом и 1,5-литровым ДВС от Mitsubishi поступили в 39 дилерских центров марки по всей России.

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Стартовая цена автомобилей составляет 1 950 000 рублей. Одновременно с поступлением машин в шоурумы марки начались и фактические продажи автомобилей.

Forthing T5 - это классический компактный кроссовер с внешностью от итальянской дизайн-студии Pininfarina. Его точные габариты составляют 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм.

Объем багажного отсека Forthing T5 составляет 515 литров. Второй ряд сидений складывается в соотношении 6/4, освобождая до 1560 литров свободного пространства. В салоне Forthing T5 расположен крупный вертикальный экран с полной русификацией.

Сиденья кроссовера обшиты качественной экокожей, а передние кресла дополнены обогревами. Комфорт во время движения обеспечивает независимая подвеска на задней оси.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный двигатель 4J15T. Его крутящий момент достигает внушительных 215 Нм, а пиковая мощность составляет 144 л.с. Привод - передний.