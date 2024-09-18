Эксперты назвали лучшие автомобили по соотношению цены и качества в 2024 году

В пресс-службе компании "Автодом" рассказали о том, что в 2024 году рейтинг лучших автомобилей по соотношению цены и качества в России состоит полностью из китайских моделей.

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Так, специалисты выделили Сhery Tiggo 7 Pro, Geely Tugella, Omoda C5, Haval Jolion, Tank 300 и Jetour T2. Эти автомобили можно купить от 2 до 4 млн рублей. Также, как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на экспертов, доля машин из КНР на российском рынке в настоящее время составляет 57%

Ранее "Автостат" сообщал, что в августе 2024 года в России было реализовано 90 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. Этот показатель является рекордным за все время присутствия "китайцев" на российском рынке.

Также автоэксперт Ковалев объяснил "РГ", почему не стоит бояться китайских "роботов". А специалист ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков назвал главнейший недостаток машин из КНР.