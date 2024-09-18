В августе Китай стал мировым лидером по продажам авто

В августе мировой авторынок снизился на 3,5% — за последний месяц лета было продано 6,89 млн легковых и легких коммерческих машин. Об этом сообщили в консалтинговой компании GlobalData.

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Лидером по продажам авто в августе стал Китай с показателем в 1,97 млн машин. В США компаниям удалось продать 1,43 млн экземпляров. А вот авторынки Западной Европы смогли реализовать 0,76 млн машин, Восточной Европы — 0,36 млн. Отмечается, что в Восточной Европе рост спроса на автомобили происходит в основном из-за России. Покупательская активность в стране подскочила за счет предстоящего повышения утильсбора в октябре.

Также в Южной Америке дилеры продали 0,26 млн машин, в Японии — 0,33 млн экз., в Канаде — 0,16 млн экз., а в Южной Корее — 0,13 млн экз.

До этого стало известно, что Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, с первым увеличением утильсбора стоимость базовых китайских автомобилей взлетит сразу на 300 тыс. рублей или на 10-20% от нынешней цены. Кроме того, он считает, что «АвтоВАЗ» также повысит цены на Lada от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от модели.