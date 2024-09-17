В России появится новый седан GAC Empow

Китайский производитель расширяет присутствие на российском рынке новой для нашего покупателя моделью бизнес-седана Empow. Уже в первом квартале автомобиль поступит к дилерам, сообщает «Российская газета».

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На родине у седана есть три версии. В базовой он оснащён полуторалитровым 177-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом». В двух других — двухлитровым двигателем мощностью 265 лошадиных сил с восьмиступенчатым «автоматом» и гибридной силовой установкой мощностью 238 лошадиных сил.

Длина кузова составляет 4700 миллиметров, ширина — 1850, а высота — 1432 миллиметра с колёсной базой 2736 миллиметров. В Китае GAC Empow стоит от 108 000 до 158 000 юаней, что эквивалентно примерно от 1,4 до двух миллионов рублей.

Основными конкурентами Empow называют Changan Uni-V, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max и Hyundai Elantra, поставляемого в Россию по параллельному импорту.

Ранее были названы лучшие автомобили в России по соотношению цены и качества. В список попали кроссоверы и внедорожники стоимостью от 2,5 до 4 миллионов рублей. В этом году рейтинг лучших машин по соотношению цены и качества состоит только из китайских брендов, что вполне логично — 57% всего российского автомобильного рынка принадлежит автомобилям из КНР. Лидирующая позиция принадлежит Haval Jolion с показателем продаж в августе на уровне 9 тысяч автомобилей.