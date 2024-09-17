В продаже появились кроссоверы 2023 года выпуска за 1 300 000 рублей

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко, основными достоинствами китайского вседорожника являются надёжный двигатель, хороший набор систем безопасности и неплохая подвеска.

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На продажу сейчас выставлены годовалые экземпляры 2023 года выпуска, притом — с минимальными пробегами (до 20 000 км). Такую машину можно приобрести за довольно скромные по нынешним меркам 1 300 000 рублей, пишет портал «АвтоВзгляд».

Напомним, что городской кросс-хэтчбек Livan X3 Pro можно считать одноклассником вазовской Lada Granta. Его длина — 4005 мм, а размер колёсной базы — 2480 мм. При этом дорожный просвет составляет вполне приличные 185 мм.

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью всего 103 л. с., зато мотору ассистирует вариатор, а не механическая коробка. К слову эксперт Давиденко считает, что именно бессутпенчатая ттрансмиссия со временем может принести проблемы.

Ранее редакция Quto перечислила особенности подержанных Kaiyi E5. Как сообщает издание, подержанный седан 2023 года выпуска вполне реально приобрести по ценам от 1 350 000 до 1 850 000 рублей.