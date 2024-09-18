В России увеличился спрос на легкий коммерческий транспорт

В России хорошо раскупается лёгкий коммерческий транспорт. Продажи российских LCV выросли на 5% — до 8 283 единиц, а LCV-иномарок увеличились на 19% ¬— до 754 единиц. Таким образом, за восемь месяцев года в России было приобретено 64 819 коммерческих машин. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 52 212 автомобиля.

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Стоит отметить, что продажи техники российского производства за это время выросли на 27% — до 59 768 единиц, а иномарок – на 1%, до 5 051 единицы.

В рейтинге брендов места распределились таким образом: GAZ (4 700 проданных машин), УАЗ (1 404), Sollers (1 160), Lada (884) и Dongfeng (241).

Среди моделей лидирует GAZ Gazelle Next. В августе было продано 2 892 машины, что на 17% меньше, чем в августе прошлого года, но при этом с января по август 2024 года продажи модели выросли на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 21 514 единиц. Следом идут Sollers Atlant (931), УАЗ 3909 (630), ГАЗ 3302 (594) и ВИС 2349 (492).

Ранее стало известно, что Ульяновский автомобильный завод теперь предлагает покупателям специальную страховую программу «УАЗ КАСКО+», которая учитывает особенности эксплуатации автомобилей на бездорожье. Новая страховая программа распространяется на покупку новых автомобилей УАЗ и действует в течение года. Одним из обязательных условий при наступлении страхового случая является ремонт на станции техобслуживания официального дилера.