Главы Toyota и Hyundai лично обсудят возможное сотрудничество

Несмотря на то, что южнокорейская компания недавно подписала соглашение с General Motors для совместного развития и производства автомобилей, концерн продолжает поиски потенциальных партнеров. По данным издания The Korea Economic Daily, однодневная встреча двух глав советов директоров может повлиять на мировое производство транспортных средств.

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Генеральный директор Toyota Акио Тоёда приедет в Сеул 24 октября. На следующий день у него запланирована встреча с председателем Hyundai Чон Ысуном. По мнению экспертов, главной темой встречи может стать развитие транспорта на водородных топливных элементах и специализированной экосистемы.

Оба концерна разрабатывают технологии топливных элементов нового поколения, а также ищут партнеров для развития сети водородных заправок. Сотрудничество между Toyota и Hyundai может стать масштабным событием, учитывая, что японская компания занимает первое место в мире по объемам продаж автомобилей, а южнокорейский концерн – третье. При этом специалисты не уверены, получится ли у двух автогигантов достичь принципиального соглашения для сотрудничества.

В то же время Toyota на протяжении нескольких лет сотрудничает с BMW, разрабатывая водородные кроссоверы iX5 на собственных топливных элементах. В 2028 году баварский бренд планирует выпустить первую водородную модель по результат сотрудничества с японской маркой.

В начале августа в Сети показали первое изображение нового седана Dodge, разработанного совместно с китайским концерном GAC. Модель под названием Attitude получила узнаваемую «азиатскую» внешность.