Главы Toyota и Hyundai лично обсудят возможное сотрудничество
Несмотря на то, что южнокорейская компания недавно подписала соглашение с General Motors для совместного развития и производства автомобилей, концерн продолжает поиски потенциальных партнеров. По данным издания The Korea Economic Daily, однодневная встреча двух глав советов директоров может повлиять на мировое производство транспортных средств.
Генеральный директор Toyota Акио Тоёда приедет в Сеул 24 октября. На следующий день у него запланирована встреча с председателем Hyundai Чон Ысуном. По мнению экспертов, главной темой встречи может стать развитие транспорта на водородных топливных элементах и специализированной экосистемы.
Оба концерна разрабатывают технологии топливных элементов нового поколения, а также ищут партнеров для развития сети водородных заправок. Сотрудничество между Toyota и Hyundai может стать масштабным событием, учитывая, что японская компания занимает первое место в мире по объемам продаж автомобилей, а южнокорейский концерн – третье. При этом специалисты не уверены, получится ли у двух автогигантов достичь принципиального соглашения для сотрудничества.
В то же время Toyota на протяжении нескольких лет сотрудничает с BMW, разрабатывая водородные кроссоверы iX5 на собственных топливных элементах. В 2028 году баварский бренд планирует выпустить первую водородную модель по результат сотрудничества с японской маркой.
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