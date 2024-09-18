Представлен большой электрический фургон BYD E-Vali

Китайская компания BYD в рамках выставки коммерческих автомобилей IAA Transportation в Ганновере (Германия) представила электрический фургон E-Vali, разработанный специально для европейского рынка. BYD E-Vali берёт на борт до 17,9 кубометра груза и может проехать на одной зарядке до 250 км по циклу WLTP.

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Компания BYD мощно выступила в Ганновере: она представила здесь новые модели электрических грузовиков и специализированных портовых тягачей, а центральным экспонатом её стенда оказался невиданный прежде большой электрический фургон E-Vali. С учётом введённых минувших летом в Европе повышенных пошлин на электромобили китайского производства не очень понятны перспективы BYD E-Vali — в пресс-релизе не сказано, когда новинка поступит в продажу и где будет производиться. У BYD есть действующий автобусный завод в венгерском городе Комаром (запущен в 2017 году), а в городе Сегед (это тоже Венгрия) сейчас строится завод для производства легковых электромобилей, так что, в принципе, площадки для локализации BYD E-Vali есть, но, видимо, конкретных решений по этой модели пока не принято.

Между тем BYD E-Vali выглядит как вполне готовый продукт, он имеет однообъёмный профиль, довольно замысловатое оформление передка, визуально оквадраченные колёсные арки и обычные распашные двери в корме, а не модную в сегменте последней мили доставки рулонную шторку. Габаритная длина BYD E-Vali — 5995 либо 6995 мм, колёсная база — 3865 либо 4550 мм, ширина — 2096 мм, высота — 2780 мм. Полезный объём кузова короткобазной версии — 13,9 кубометра, длиннобазной — 17,9 кубометра. Грузоподъёмность — 700-1450 кг в зависимости от модификации. Допустимая полная масса — 3500 либо 4250 кг.

Для BYD E-Vali заявлены одномоторные (задний привод) и двухмоторные (полный привод) силовые установки, но их характеристики пока не раскрыты. Максимальная скорость — 90 либо 120 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи собственного производства BYD — 80,64 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 220-250 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 188 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 30 минут.

Для сравнения скажем, что электрический Renault Master нового поколения с батареей ёмкостью 87 кВт·ч может проехать на одной зарядке до 410 км, Fiat Ducato и его клоны с батареей ёмкостью 110 кВт·ч — до 420 км. Впрочем, для городских служб доставки 220-250 км в день вполне достаточно, успех здесь определяют стоимость самого фургона и эксплуатационные расходы.

BYD E-Vali имеет просторную трёхместную кабину, отгороженную перегородкой от грузовой зоны. К незатейливой передней панели с отформованными в верхней плоскости вещевыми лотками прикручены два экрана — приборный и мультимедийный.

Мультимедийный экран может работать в режиме многозадачности, обещаны обновления ПО «по воздуху» и облачные сервисы для онлайн-управления парком. В оснащении также заявлены складной столик, холодильник, скрытые ящички и полочка с беспроводной зарядкой для смартфона. Оснащение электронными ассистентами водителя будет одним из лучших в классе.

Появится ли BYD E-Vali в Китае и на других рынках за пределами Европы, пока неизвестно — многие китайские СМИ премьеру E-Vali вообще проигнорировали.