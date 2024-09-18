Renault анонсировала выпуск нового пикапа, который составит конкуренцию Fiat Toro

Внешность относительно недорогого грузовичка выполнят в стиле прошлогоднего концепта. А еще ожидается, что аналогичная модель появится и в гамме Nissan, однако у пикапа японской марки будет оригинальный экстерьер.

© Колеса.ру

Группа Renault объявила об инвестициях в размере 350 млн долларов в свой аргентинский завод, расположенный в Кордове. Эти средства пойдут на организацию производства «нового полутонного пикапа». Также сообщается, что грузовичок получит дизайн по мотивам концепта Renault Niagara, представленного осенью прошлого года. Правда, в Renault не уточнили, сохранит ли серийная модель имя предвестника.

Известно, что в основу пикапа ляжет модульная платформа, на которой также базируется компактный паркетник Renault Kardian (его производят в соседней Бразилии). «Тележку» сама компания считает новой, хотя на деле она, скорее, является модернизированной версией CMF-B. Как бы то ни было, машины на этой платформе могут быть не только с ДВС, но и в виде «мягкого» или полноценного гибрида. Полный привод тоже предусмотрен. Впрочем, технические характеристики грузовичка раскроют позже.

Точные сроки старта производства новинки тоже еще не озвучены. Вероятно, пикап встанет на конвейер в ближайшие пару лет. Машины аргентинской сборки будут поставлять и в другие страны Латинской Америки. Ожидается, что в этом регионе новая модель придет на смену пикапу Renault Oroch, который создан на базе Дастера первого поколения (грузовик делают в Бразилии). Главными конкурентами пикапа станут Fiat Toro и Chevrolet Montana.

Между тем, по информации аргентинских профильных медиа, у нового грузовичка Renault еще будет брат от Nissan. Модель японской марки станут делать на том же заводе. При этом пикап Nissan получит собственный дизайн.