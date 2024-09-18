$91.43+0.29101.51+0.23
Войти в почту

Renault анонсировала выпуск нового пикапа, который составит конкуренцию Fiat Toro

Внешность относительно недорогого грузовичка выполнят в стиле прошлогоднего концепта. А еще ожидается, что аналогичная модель появится и в гамме Nissan, однако у пикапа японской марки будет оригинальный экстерьер.

Renault анонсировала выпуск нового пикапа, который составит конкуренцию Fiat Toro
© Колеса.ру

Группа Renault объявила об инвестициях в размере 350 млн долларов в свой аргентинский завод, расположенный в Кордове. Эти средства пойдут на организацию производства «нового полутонного пикапа». Также сообщается, что грузовичок получит дизайн по мотивам концепта Renault Niagara, представленного осенью прошлого года. Правда, в Renault не уточнили, сохранит ли серийная модель имя предвестника.

Известно, что в основу пикапа ляжет модульная платформа, на которой также базируется компактный паркетник Renault Kardian (его производят в соседней Бразилии). «Тележку» сама компания считает новой, хотя на деле она, скорее, является модернизированной версией CMF-B. Как бы то ни было, машины на этой платформе могут быть не только с ДВС, но и в виде «мягкого» или полноценного гибрида. Полный привод тоже предусмотрен. Впрочем, технические характеристики грузовичка раскроют позже.

Точные сроки старта производства новинки тоже еще не озвучены. Вероятно, пикап встанет на конвейер в ближайшие пару лет. Машины аргентинской сборки будут поставлять и в другие страны Латинской Америки. Ожидается, что в этом регионе новая модель придет на смену пикапу Renault Oroch, который создан на базе Дастера первого поколения (грузовик делают в Бразилии). Главными конкурентами пикапа станут Fiat Toro и Chevrolet Montana.

Между тем, по информации аргентинских профильных медиа, у нового грузовичка Renault еще будет брат от Nissan. Модель японской марки станут делать на том же заводе. При этом пикап Nissan получит собственный дизайн.

Автоновости
Chevrolet Montana
Renault
Nissan
Chevrolet
Fiat