Робопес Rover сломал лапу на собственной презентации в компании Jaguar Land Rover

Показательные выступления робопса компании Jaguar Land Rover обернулись неудачей. Сначала стало известно, что производитель завёл робособаку для патрулирования испытательного полигона в Ковентри. По этому поводу было решено провести презентацию робота-собаки производства Boston Dynamics, которого назвали конечно же Rover. Компания решила представить нового сотрудника, а заодно продемонстрировать его возможности прессе. Но что-то пошло не так…

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Ничто не предвещало беды — робопёс ходил по помещению с целью обнаружить потенциальные проблемы, открывал двери с помощью своей роботизированной лапы (правда, выглядит она скорее, как длинная шея с головой инопланетянина), и в целом был послушным и исполнительным. Так было до тех пор, пока Rover не пришлось продемонстрировать свои навыки подъёма по лестнице. Он успешно поднялся по ней и встал на платформу, но поскользнулся, споткнулся и упал, когда попытался спуститься.

Технический руководитель проекта в JLR Гонсало Эхарке-Ринальдини, который находился за пультом управления, попытался заверить присутствующих, что «такое случается», но кто-то тут же заметил, что от робота отлетели кусочки, когда он ударился о землю. После падения Rover попытался подняться, но его лапа начала искрить. И только тогда технический руководитель признал провал презентации и сообщил, что демонстрацию придется перенести, так как робопёс отправляется на «лечение».

Как только он полностью восстановится, то сразу же приступит к своим официальным обязанностям на испытательном полигоне. Робот оснащен датчиками, которые позволяют ему «чувствовать» утечки газа и обнаруживать повышение температуры, которое может привести к пожарам. Кроме того, до презентации он успешно мониторил состояние оборудования на предмет поломок. К слову, робособака без проблем поднимается и спускается по лестницам, что неоднократно видели сотрудники компании.

Робопёс совершает 24 патрулирования ежедневно, он не реагирует на звуки и посторонние запахи. На заводе у него есть своя «будка», где он подзаряжает свою 50-вольтовую батарею.