В Союзе автосервисов России рассказали о проблемах с автозапчастями

Проблема с нехваткой автозапчастей в России постепенно решается, однако все еще актуальна. Об этом «Реальному времени» рассказал член правления Союза автосервисов страны Илья Плисов.

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По его словам, тотальный дефицит запчастей фиксировался осенью 2022 года, когда автодилеры начали объявлять о своем уходе с территории России, при этом в 2023 году ситуацию удалось немного нормализовать. Но ситуация с оригинальными запчастями для европейских авто все еще сложная, уточнил эксперт.

«Запчасти, которые требуются для регулярного обслуживания, — это свечи, фильтры, колодки — сейчас в России есть. Проблемы с ними были решены за 2023 год», — сказал Плисов.

Он добавил, что сохраняются также трансграничные проблемы с поставками запчастей. Он уточнил, что сроки поставки деталей из Европы могут занимать от трех до шести месяцев.

В начале сентября Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сообщило, что в России за год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей выросла на 45%. По его данным, в августе 2023-го средний ценник на детали составлял 44 тыс. рублей. Через год показатель увеличился до 63 тыс. рублей.