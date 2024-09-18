Toyota Highlander перешел в 2025 модельный год со спецверсией 25th Edition

Большой кроссовер японской марки отмечает 25-летие с помощью спецверсии, которая отличается за счёт ряда деталей внешности и интерьера.

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Toyota Highlander впервые был представлен на автосалоне в Нью-Йорке в 2000 году, актуальный кроссовер четвёртого поколения дебютировал в 2019-м. Модели частично сменили технику в 2022-м, а в прошлом году она лишилась базовой версии, из-за чего заметно подрос стартовый ценник. Теперь американский офис Тойоты рассказал об обновках, которые достались кроссоверу, перешедшему в 2025 модельный год.

В следующем году модель официально отметит 25-летие, к этому событию приурочен выпуск очередной спецверсии – Toyota Highlander 25th Edition. В основу этой версии лёг вариант Hybrid Limited. В списке отличий числятся серебристые вставки, шильдик на двери багажника и 20-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна. Для кузова предложена пара оттенков – Heavy Metal и Wind Chill Pearl.

Свою порцию изменений получил и интерьер Toyota Highlander 25th Edition. Как рассказали в компании, в салоне были установлены сиденья Portobello, отделанные кожей коричневого цвета с вышитой эмблемой спецверсии на передних подголовниках. Также название спецверсии можно увидеть на накладках на порогах и в свете ламп, которые освещают место перед передними дверями кроссовера. Помимо этого, спецверсию снабдили уникальными напольными ковриками.

Этот SUV оснащается виртуальной приборкой диагональю 12,3 дюйма, а также тачскрином информационно-развлекательной системы такого же размера. Ещё этот автомобиль снабдили трёхзонным климат-контролем, акустической системой JBL premium с 11 динамиками и комплексом водительских помощников Toyota Safety Sense 2.5+.

Известно, что спецверсию Highlander 25th Edition выпустят на американском авторынке лимитированным тиражом – 2500 экземпляров. Информации о ценах юбилейного исполнения пока нет.

Помимо спецверсии, Toyota Highlander 2025 модельного года получил пересмотренную палитру, в которую вошли новые цвета – Cement и уже упомянутый Heavy Metal. Теперь в список стандартного оснащения всех гибридных версий входит система полного привода. Ещё компания решила унифицировать логотип марки для всех модификаций модели вне зависимости от их «начинки».

Техника, кстати, осталась прежней. Базовые версии оснащаются 269-сильной турбочетвёркой объёмом 2,4 литра, которая работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Также в гамме есть гибридная установка, которая включает в себя четырёхцилиндровый атмосферный двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами и батареей, расположенной под задними сиденьями. Совокупная отдача системы равна 246 л.с.

Toyota Highlander 2025 модельного года доберётся до дилеров в США в ноябре текущего года. Стартовая цена уже известна: за базовый кроссовер попросят не менее 39 520 долларов (эквивалентно примерно 3,62 млн рублей по текущему курсу), что на 250 долларов (менее чем 23 тыс. рублей) больше по сравнению с актуальной версией.