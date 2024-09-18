Эксперт выяснил, сможет ли Geely Preface заменить японские авто бизнес-класса

«За рулем» выяснил, готов ли Geely Preface заменить японские авто бизнес-класса.

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Я долго не мог сообразить, как включить фары Geely Preface. Оказалось, что это делается через центральное меню. Я, конечно, всё понимаю: сенсоры – это модно. Но одно дело климат-контроль, и совсем другое – свет. Управление им должно быть предельно понятным! Хотя, справедливости ради, – впечатления от машины это не испортило.

Какой мотор? А коробка? Мотор – не что иное, как двухлитровый Drive-E от Volvo. Новость это хорошая, ибо агрегат проверенный и живучий. А вот сколько будет жить роботизированная коробка о семи ступенях, сказать пока сложно. Но в одном могу заверить: связка двигателя и коробки понравится. С низов чувствуется уверенная тяга, которая становится только лучше по мере нажатия акселератора. И коробка не отстает.

В комфортном режиме есть небольшие задержки при переключениях вниз, но они не раздражающие. Их можно устранить, перейдя в спортивный режим – но мне он «не зашел», потому что неестественно утяжеляет руль, разрушая обратную связь, которая в «Комфорте» честна. А терять ее не хочется, ведь само шасси удалось. Точные реакции на любое движение рулем, минимум кренов и благородная нейтральная поворачиваемость при переборе скорости. Никаких заносов и распрямления траектории. Geely Preface едет солидно, дорого.

Порода ощущается неспроста: Preface создан на китайско-шведской платформе CMA. На которой построены не только большая часть современных Geely, но и чистокровные Volvo – XC40 и С40. Подвеска: жестче, чем в Camry Невинной жертвой управляемости стал комфорт. Мелкие стыки и «лежачие полицейские» Geely отрабатывает жестковато. Конечно, свою лепту внесли низкопрофильные шины 225/45 R18, но и калибровки амортизаторов с пружинами явно смещены в сторону спортивности.

Баланс шасси напоминает Мазду 6. Низкий силуэт сказался на высоте заднего дверного проема. Чтобы попасть на второй ряд, нужно выказать куда больше почтения, чем в Camry или Сонате, дабы не удариться головой о крышу. Чувство близости потолка остается и внутри – люди ростом 180 см и выше уже будут макушкой касаться обивки. Обидно, ведь посадка удобна, а ступни можно засунуть под переднее сиденье.

О мелочах вроде дефлекторов, зарядок или обогревов не забыли, но в целом ассортимент опций не поражает, особенно на фоне других «китайцев». Подход Geely больше напоминает европейский, когда все силы брошены на сам автомобиль, а не его оснащение. Потому центральный экран диагональю 13 дюймов даже кажется излишним – все функции медиасистемы не заполняют и пятой его части. Может, именно поэтому сюда засунули даже управление фарами? Каковы перспективы? Даже если бы корифеи класса в виде Camry и Kia K5 остались на рынке, Geely Preface не затерялся бы.

Это полноценный игрок с вменяемой ценой. Базовая и очень неплохо оснащенная версия Luxury стоит ровно 3 млн рублей, за топовый Flaghip нужно накинуть 200 тысяч сверху. Неплохо за почти что Volvo. Китайский привкус это блюдо не испортил.