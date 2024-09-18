Зимние шины в России подорожают в среднем на 9%

Несмотря на то, что автомобилисты должны менять летние колеса на зимние только с 1 декабря, сезон замены шин начинается намного раньше. Так, жители Сибири и Дальнего Востока "переобувают" свои авто уже в сентябре, Урала и Центральной России - в ноябре. При этом в регионах лидерами по объему продаж зимних колес являются (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) Краснодар и Ростов-на-Дону - на них приходится 10% от общего объема реализованных шин.

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Как рассказали "Российской газете" эксперты "Альфа-Лизинга", в осенне-зимнем сезоне 2024 года автомобилистам стоит приготовиться к подорожанию шин в среднем на 9%. Больше всего выросла стоимость всесезонных шин - на 12% в среднем. На втором месте в антирейтинге - летние шины, на 6%. При этом зимние шины, наоборот, обойдутся автовладельцам на 10% дешевле, в сравнении с прошлым годом.

Таким образом, для рядового автомобилиста замена шин в 2024 году составит примерно 72% (с учетом стоимости самих шин и работы) от среднего ежегодного бюджета на обслуживание авто (он составляет около 10 тысяч рублей на минимальный объем работ).

Самые высокие цены на зимние колеса в этом сезоне фиксируются в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. При этом представители бизнеса все чаще отдают предпочтение китайским брендам. Так, согласно исследованию "Альфа-Лизинга", 84% российских компаний готовы рассматривать китайские шины как альтернативу привычным производителям в этом сезоне. Уже сейчас 15% предприятий закупают колеса из Поднебесной. Самые востребованные бренды - это Triangle, Sailun и Linglong. В топ-3 самых популярных брендов шин в корпоративном сегменте входят: Kama (грузовые шины отечественного производства, 15% продаж), Michelin (12%) и Bridgestone (12%).

Чаще всего шины для коммерческого транспорта приобретают компании из следующих отраслей: таксопарки (40%), грузоперевозки и логистические компании (27%), производственные предприятия (8%) и другие.