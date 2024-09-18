Назван надежный китайский кроссовер дешевле Lada Vesta

В России в продаже можно найти кроссоверы Livan X3 Pro 2023 года выпуска за 1,3 млн рублей. Об этом пишет портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко.

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По его словам, среди главных достоинств вседорожника — надежный двигатель, достойный набор систем безопасности и качественная подвеска. На рынке можно найти варианты с минимальным пробегом (до 20 тыс. км).

Кросс-хэтчбек Livan X3 Pro является одноклассником Lada Granta. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью всего 103 л. с., зато мотору ассистирует вариатор, а не механическая коробка. Это удобно, если машина покупается для городской эксплуатации, говорят специалисты.

До этого автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, стоит ли переплачивать за Renault Arkana вместо Duster.

«Arkana можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный — в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера», — сказал эксперт.

По его словам, у кроссоверов одинаковые моторы. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Ресурс силовых агрегатов — 300 и 200 тыс. километров соответственно.