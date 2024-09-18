Автоэксперт объяснил, зачем нужно сохранять чеки после заправки на АЗС

Автоэксперт Гусаров объяснил, зачем нужно сохранять чеки после заправки на АЗС.

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Зачастую поломка машины застает врасплох автовладельцев, а причиной может быть некачественное топливо, но отследить его практически невозможно, поэтому нужно сохранять чеки с АЗС после заправки.

Таким советом поделился автоэксперт Александр Гусаров. Рассуждая о том, каким бензином лучше заправляться, эксперт подчеркнул, что случаи с поломкой транспортного средства после заправки не единичны. Именно поэтому нужно всегда сохранять все чеки.

«В случае чего, можно подать в суд! Но вообще рекомендую заправляться на известных заправках. В лучшем случае, при заправке некачественным бензином, вы ощутите потерю мощности, обороты могут начать «плавать». В худшем – загорится значок «check engines», и вы отправитесь в автосервис», – констатирует эксперт.

Гусаров обращает внимание на то, что «паленое» топливо может стать причиной поломки топливной системы автомобиля. Особенно это касается владельцев дизельных машин. Также есть большой риск «запороть» мотор, цены на ремонт которого просто зашкаливают. Лучшее решение – заправляться только на проверенных заправках, подытожил Гусаров.