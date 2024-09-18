Кроссовер Omoda C5 обновлен для России

Omoda анонсировала выход обновлённого кроссовера C5 на российский рынок. Опубликовано первое фото автомобиля.

© Российская Газета

Рестайлинговый Omoda C5 получил отсылки к старшей модели C7. По крайней мере, так считают в самой компании. Если по факту, то новинка отличается от текущей модели дизайном решётки радиатора, точечными изменениями бампера, другими дневными ходовыми огнями, которые теперь тоньше и имеют форму эмблемы одного известного спортивного бренда, отсутствие светящейся полосы под кромкой капота и перенесённым под неё шильдиком с названием бренда, который, возможно, будет светиться.

Изменений по габаритам не предвидится, они составляют: 4400 х 1830 х 1585 мм, колёсная база равна 2630 мм. Также останутся прежними силовые агрегаты: Omoda C5 представлен в РФ с турбомотором 1.5 литра мощностью 147 л.с. и вариатором, а также 150-сильным двигателем объёмом 1.6 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. В первом случае у кроссовера привод осуществляется на передние колёса, во втором - есть муфта подключения задней оси.

Цены на актуальную версию Omoda C5 лежат в диапазоне от 2 229 900 до 3 119 900 рублей без учёта спецпредложений.