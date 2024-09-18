Новый Haval F7 прошел тестирование

Этим летом Haval F7 сменил поколение, получив кардинально другие внешность, салон и оснащение. Журнал "За рулём" рассказал о двух особенных технологиях новинки.

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Эти технологии - цифровые. В зависимости от комплектации Haval F7 комплектуется дисплеями приборной панели и мультимедиа различной диагонали, но это не влияет на функционал, утверждает издание. Так, есть интеграция сервисов "Яндекс", список которых будет постепенно расширяться. Функцией дублирования навигации на панель приборов могут похвастаться на нашем рынке только Lada Vesta и Haval F7. Также "китаец" поддерживает Apple CarPlay и Android Auto - для тех, кто привык к ним.

Вторая фишка "семерки" - голосовое управление с несколькими сотнями голосовых команд. Управление голосом осуществляется практически всеми функциями, включая электростеклоподъёмники. Причём система определяет, кто даёт команду и срабатывает соответственно. Например, "открой окно", сказанное пассажиром активирует стеклоподъёмник пассажирской двери.

"Новая мультимедийка за два дня тест-драйва не отметилась ни единым глюком. Работает шустро: видимо, на "железо" с запасом производительности не поскупились. А вот голосовое управление стоит "допилить": пока оно сбоит. Но ход, в любом случае, сильный", - резюмировал эксперт "ЗР".

В РФ купить Haval F7 можно за 2 699 000 - 3 499 000 рублей. Переднеприводные версии оснащены двигателем 1.5 турбо мощностью 150 л.с., у модификаций 4х4 установлена 192-сильная турбочетвёрка. Оба агрегатированы 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.