Вспоминаем недооцененную легенду — BMW E36 M3

E36 M3 для американского рынка сильно отличается от европейской версии. Модель получила менее заряженный двигатель, без специальной версии (M3 GT). Автомобиль укомплектован пятиступенчатой механической коробкой передач вместо шестиступенчатой, которая появилась на других рынках.

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Рассмотрим предполагаемые недостатки автомобиля. Двигатель: 3,0-литровый агрегат европейской E36 M3 обладает большей мощностью, чем американский. Индивидуальные дроссельные заслонки и совершенная система VANOS позволили двигателю развить больше мощности, по сравнению с американским аналогом, мощность которого 286 лошадиных сил.

Более поздние 3,2-литровые модели увеличили мощность до 321 лошадиной силы. Автомобили для американского рынка комплектовались двигателями S50 и S52, производительность которых около 240 лошадиных сил. Но, есть и компромисс: двигатели S50 и S52, которые поставлялись в Штаты - менее сложные. Это означает, что владение автомобилем требует меньше затрат на обслуживание.

Европейские S50 похожи на S54, который устанавливался на E46 M3. В Еропе можно было приобрести M3 GT или M3 GT Individual. В США эти модели так и не появились, зато американцы получили легендарный M3 Lightweight (LTW). Модель снизила вес, благодаря деталям из углеродного волокна и легким колесам. Из машины удалены радио, кондиционер и многое другое. Она также получила аэродинамические опции, такие как увеличенный задний спойлер и передняя губа.

Всего было собрано около 126 экземпляров. Модели M3 GT и GT Individual во многом схожи. С конвейера сошло примерно 400 автомобилей в комплектации GT, а автомобили GT Individual получили особый дизайн интерьера и экстерьера. Стоимость моделей GT начинается от 65 000 долларов в 1995 году. Что, на сегодняшний день, эквивалентно примерно 134 000 долларов. Примерно столько же стоит новая модель CS.