Автомобилистов ждут новые ограничения в ПДД

Российских автомобилистов ожидают изменения в правилах дорожного движения. Им могут запретить пользоваться различными устройствами за рулем. Соответствующие нововведения в ПДД предлагает внести Минтранс.

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Для водителей будет введен запрет на использование различных устройств и гаджетов, не предусмотренных конструкцией транспортного средства. Под ограничения попадут устройства, которые требуют использование рук и отвлекают внимание от управления автомобилем. Запрет коснется всех устройств, кроме навигатора.

Согласно действующим правилам, допускаются разговоры по телефону за рулем, если автомобиль оснащен оборудованием, позволяющим общаться без использования рук, сообщает «Коммерсантъ».

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В некоторых регионах водителей, использующих телефон за рулем, выявляют с помощью дорожных камер. За это автомобилистам грозит штраф в размере 1 500 рублей. Чтобы проверить штраф по номеру постановления, воспользуйтесь сервисом «Автокод». Имеющуюся задолженность можно сразу же погасить со скидкой 50% — бонус действует в первые 20 дней с момента назначения штрафа. Квитанция об оплате придет на указанный e-mail.