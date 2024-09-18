В Наро-Фоминске власти судятся с армией из-за дороги

Власти Наро-Фоминска судятся с военными из-за дороги. В Подмосковье власти через суд пытаются добиться строительства обхода города. Дело в том, что против появления автодороги выступает Минобороны РФ, которое не позволяет прокладывать трассу через земли военных лесничеств.

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Соответствующий иск обнаружен в картотеке Арбитражного суда Московской области. Истцом выступает администрация Наро-Фоминского городского округа, ответчиком — министерство обороны и ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования». Третьим лицом выступает ООО «Наро-Фоминская платная дорога».

По предварительным данным, строительство обхода предусмотрено концессионным соглашением от 2016 года. Предполагается, что на трассе протяжённостью 2,6 км будет два путепровода, а само её появление значительно облегчит дорожную обстановку в городе. Стоимость возведения транспортной артерии, по предварительным подсчётам, должна составить 1 млрд рублей, а автомобилистам придётся платить за проезд 70 рублей.

В процессе разработки документации и подготовки проекта к реализации выяснилось, что часть дороги должна проходить по землям, которые принадлежат Минобороны РФ. О проблеме стало известно в 2021 году, но мирное решение вопроса до сих пор не найдено.

«Но по данным ЕГРН, эти участки относятся к неразграниченной собственности, право распоряжаться которой принадлежит муниципальному образованию. Поскольку имеет место пересечение границ участков, совместно с концедентом решается вопрос об их разграничении для дальнейшей реализации проекта», — подчеркнули в ООО «Платная дорога».

Стоит отметить, что в администрации Наро-Фоминска обращались в министерство с просьбой исключить спорный участок из границ военных лесничеств, но получили отказ. В 2023 году был подан первый иск о признании решения незаконным, но суд встал на стороны армии, так как «спорные участки находятся в бессрочном пользовании Минобороны и нет оснований их отчуждать».

Теперь же власти требуют признать право на участок «отсутствующим».