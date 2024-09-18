Рассекречена цена универсала Lada Largus Comfort

Осенью текущего года АвтоВАЗ планирует запуск Lada Largus в новой комплектации Comfort. Портал Quto выяснил, сколько будет стоить новинка.

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Цена на Lada Largus в исполнении Comfort - 1 760 000 рублей.

"Он (универсал) получит багажные рейлинги, мультимедийную систему и другие дверные карты - с полноценными ручками вместо отформованых методом литья "кармашков", - пишет Quto.

Ранее "РГ" сообщала, что осенью 2024 года АвтоВАЗ планирует начать производство 7-местного Lada Largus, а также версии Cross.

В настоящее время универсал Lada Largus предлагается в двух комплектациях Classic и Classic Plus стоимостью от 1 660 000 рублей, фургон Largus представлен в одной комплектации по цене 1 670 000 рублей.

Для пассажирских версий доступны двигатели объёмом 1.6 литра мощностью 90 и 106 л.с., оба работают в паре с 5-ступенчатой МКП. Коммерческий вариант доступен только с 90-сильным агрегатом. Силовой агрегат - связка из 8-клапанного двигателя 1.6 литра мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой МКП.