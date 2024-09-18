Трековый Mercedes-AMG GT 63 Pro обзавелся коллекционной версией

Mercedes-AMG выпустила «формульную» версию трекового спорткара GT 63 Pro. В отличие от обычной «прошки» исполнение Motorsport Collectors Edition выйдет ограниченным тиражом и получит уникальный декор в стиле Mercedes‑AMG PETRONAS F1. Оснащение, как и двигатель, стандартные для модели: основательно проработанная аэродинамика, углерод-керамические тормоза, фиксированное антикрыло и «битурбосьмерка» 4.0 мощностью 612 лошадиных сил.

© Motor.ru

Спорткар Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition будет выпущен в количестве 200 штук и получит уникальный декор, который, несомненно, привлечет внимание окружающих. Помимо ярких акцентов в фирменном цвете «конюшни» Mercedes‑AMG PETRONAS F1, это ещё и нанесенный вручную узор из трехконечных звезд в задней части кузова. Колеса у лимитированной двухдверки кованые, диаметром 21 дюйм. Стандартно на машине стоят шины Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup и углерод-керамические тормоза с шестипоршневыми фиксированными суппортами спереди и плавающими скобами сзади.

© Mercedes-AMG

© Mercedes-AMG

© Mercedes-AMG

© Mercedes-AMG

Кроме того, GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition положены аэродинамический обвес из углеволокна (AMG Exterior Carbon Fibre), панорамная крыша, фиксированное антикрыло (AMG Aerodynamics) и внешние элементы в темном хроме (AMG Night Package II). Внутри стоят сиденья AMG Performance с комбинированной отделкой кожей «наппа» и микрофиброй, аудиосистема Burmester High-End 3D Surround Sound с 15 динамиками, мультимедиа MBUX с функцией Interior Assistant, а также комплекс телеметрии AMG Track Pace. Бонусом идет синтетический чехол-тент с фланелевой изнанкой. А ещё каждое купе оборудовано продвинутым противоугонным комплексом Guard 360°, который с помощью камер и сенсоров следит за салоном и окружающей обстановкой.

© Mercedes-AMG

© Mercedes-AMG

© Mercedes-AMG

© Mercedes-AMG

Двигатель GT 63 Pro — «восьмёрка» 4.0 с непосредственным впрыском и двумя турбокомпрессорами, такая же, как у обычного GT 63. Агрегат развивает 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» у «прошки» занимает 3,2 секунды, двухсот километров в час она достигает через 10,9 секунды, максимальная скорость — 317 километров в час. Поскольку спорткар ориентирован на трек, то ему добавили радиаторы в передних арках, активную систему охлаждения межколесных дифференциалов с раздаточной коробкой и улучшили аэродинамику. К примеру, подъёмная сила спереди снизилась на 30 килограммов, а прижимное усилие на заднюю ось возросло на 15.