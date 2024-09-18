Автовладельцы стали тратить больше денег на бензин в путешествиях

Любое автопутешествие традиционно связано с техобслуживанием авто, услугами АЗС и платежами за проезд по платным трассам. Об особенностях каждой категории рассказал «Авто Mail.ru» со ссылкой на аналитиков Банка «Русский Стандарт».

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Так, лидером по числу операций по картам банка этим летом стали станции техобслуживания. Средний чек за услуги автослесарей и автомехаников в июне-августе 2024 года вырос до 1,46 тыс. рублей с 1,39 тыс. рублей годом ранее.

На втором месте по числу платежей среди трат автомобилистов в поездках по России — проезд по платным трассам. Средний чек здесь вырос — до 671 рублей с 582 рублей годом ранее.

На третьем месте — платежи на АЗС. Средний чек одной покупки летом 2024 года вырос с 1,38 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

До этого стало известно, что затраты россиян на покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 2,27 трлн рублей.

Эта сумма вдвое больше той, которая была потрачена на новые легковые машины в России в первом полугодии 2023 года (1,1 трлн рублей). Росту финансовой емкости российского авторынка способствовало увеличение продаж новых машин, а также цен на них.

В январе-июне 2024 года продажи новых машин в России увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую сумму в первом полугодии россияне потратили на покупку отечественных Lada — 266,3 млрд рублей. На втором месте по выручке китайский бренд Geely (255,7 млрд рублей). На покупку Haval россияне потратили 214,5 млрд рублей, на Chery — 213,4 млрд рублей, на Changan — 140,2 млрд рублей.

На шестом месте по выручке оказался китайский LiXiang, машины которого официально в Россию не поставляются. На покупку люксовых электрокроссоверов этого бренда россияне потратили 107,2 млрд рублей.