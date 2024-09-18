Стала известна цена на новый кроссовер Geely Cityray в России

"Автостат": новый кроссовер Geely Cityray будет стоить в РФ от 2,9 млн рублей
Новый кроссовер Geely Cityray, который скоро появится на российском рынке, будет стоить от 2,9 до 3,2 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева.
По его словам, именно этот ценовой интервал разделяет два уже присутствующих на рынке кроссовера Geely — Coolray и Atlas.
На российском рынке будет представлена переднеприводная версия кроссовера с 1,5-литровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания.
Конкурентами Cityray станут уже популярные в России кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS55 Plus.
До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.
В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.
Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.