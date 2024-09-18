В России появятся доступные кроссоверы Soueast

В Москве можно будет купить доступные кроссоверы Soueast. В ближайшее время на российском рынке появится новый китайский бренд, который на старте продаж предложит россиянам две модели — городской паркетник S07 и флагманский S09. Обе модели получат семиместный салон и наиболее востребованные опции, при этом цены в компании обещают сделать демократичными. Уточняется, что модели ориентированы не только на семьи, но также на молодых людей, живущих в городах и ведущих активный образ жизни.

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Подробности о технических характеристиках и оснащении моделей производитель не раскрыл. Но известно, что они будут оснащаться 2,0-литровым бензиновым турбомотором, классическим «автоматом» и полным приводом.

Помимо этого, по умолчанию кроссоверы обзаведутся светодиодной оптикой, объединёнными в одном корпусе цифровой «приборкой» и экраном медиасистемы, климат-контролем, пакетом тёплых опций.

Кроме того, в перечень оснащения будут входить адаптивный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора, память настроек водительского кресла, боковых зеркал и рулевой колонки, премиальная акустика и другие функции. Помимо этого, не исключено появление интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

© Soueast

Продажи Soueast S07 и S09 начнутся в 2024 году. Цены и комплектации будут объявлены на старте продаж, но предполагается, что стоимость вседорожников будет начинаться от 2,9 и 3,5 млн рублей соответственно.

В 2025 году модельный ряд марки будет расширен за счёт ещё одного паркетника — компактного S06. В более отдалённой перспективе возможно появление на российском рынке машин с гибридной и полностью электрической силовыми установками.

Известно, что на первом этапе на территории России будет открыто 80 дилерских центров, в будущем их количество планируется увеличить. Кроме того, автомобили можно будет купить онлайн.

Также отмечается, что в Московской области уже сформирован крупный склад запчастей, что позволит обеспечить доставку нужных компонентов по столичному региону за один день, по остальным областям — в течение трёх дней.