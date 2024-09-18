В России распродали первую партию кроссоверов Forthing T5

В России почти закончились кроссоверы Forthing T5 из первой партии. Модель поступила в продажу 8 сентября со стартовой ценой 1 950 000 рублей (с учетом скидок), то есть с момента старта продаж прошло чуть больше недели. T5 — это компактный кроссовер, выступающий в одном классе с Geely Coolray, Changan CS35 Plus, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro, а комплектуется он 1,5-литровым мотором Mitsubishi мощностью 144 лошадиные силы в связке с классическим шестидиапазонным автоматом. Привод только передний.

Как сообщают «Китайские автомобили», практически все Forthing T5 из первой партии оказались распроданы, едва поступив в автосалоны, а в некоторых городах спрос превысил предложение. В связи с этим компания Ixen Motors Rus, которая выступает официальным дистрибьютором, пересмотрела план продаж на 2025 год. Что же касается второй партии кроссоверов, то ее уже распределяют по автосалонам по всей стране (их у компании сейчас насчитывается 39).

У Forthing T5 передняя подвеска типа McPherson и независимая многорычажка сзади, и это отличает его от перечисленных конкурентов, у которых сзади полузависимая торсионная балка. Под капотом — 144-сильный бензиновый турбомотор 4J15T производства Mitsubishi, который работает на бензине АИ-92. Двигатель сочетается с гидромеханическим автоматом на шесть ступеней, который в самой компании считают конкурентным преимуществом, так как большинство кроссоверов оснащены роботизированными коробками передач либо вариаторами.

У T5 сиденья обшиты экокожей, а передние два кресла оснащены подогревом. Мультимедийная система русифицирована, есть камера заднего вида, бесключевой доступ, электропривод двери багажника, задние датчики парковки, встроенный видеорегистратор и шесть динамиков.

Изначально планировалось продавать Forthing T5 по цене от 2,3 миллиона рублей, но дистрибьютор марки в России пересмотрел стратегию и увеличил объемы производства. За счет программ субсидирования начальная стоимость была снижена на 400 тысяч рублей, до 1,95 миллиона.