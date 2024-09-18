Названа неочевидная причина поломки гидроусилителя руля

Эксперт Пономарев назвал три качества для выбора жидкости для гидроусилителя.

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал о причинах поломки гидроусилителя машины. Он пояснил, что в составе жидкости ГУР есть основа и присадки.

Существует три типа основы: минеральная, полусинтетическая и синтетическая. Синтетическая агрессивна для резиновых деталей, не предусмотренных для неё, рассказал специалист. Пономарев рассказал, что уплотнители и шланги под воздействием такой основы начинают разрушаться, что может привести к возникновению течи, потемнению жидкости, а затем и к полному выходу агрегата из строя.

При подборе жидкости для ГУР важно учитывать допуски автопроизводителя. Также жидкость должна иметь стабильную вязкость, защищать детали от коррозии и не должна пениться. Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.