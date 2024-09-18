У Zeekr 001 появится гибридная установка

Появилось первое изображение гибридного Zeekr 001. Шпионские снимки Zeekr 001 с гибридной силовой установкой просочились в сеть в Китае. Автомобиль был скрыт за камуфляжем, но в нём отчётливо заметен Zeekr 001. Ранее генеральный директор Zeekr Энди Ан заявил, что компания приступила к разработке гибридных автомобилей. Первая модель должна появиться в 2025 году.

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Замеченный автомобиль похож на стандартный электрокар 001. Но на капоте у него есть наклейка с надписью Hybrid Electric Vehicle. Это означает, что автомобиль на фото — гибридный вариант.

Информации о гибридах Zeekr немного. Генеральный директор Zeekr заявил, что гибридная технология будет сочетать в себе преимущества подключаемых гибридов и гибридных технологий с увеличенным радиусом действия. Это означает, что на низких скоростях автомобиль ДВС будет только подзаряжать батарею. А на высоких скоростях — передавать энергию на колёса. Такое решение поможет избежать высокого расхода топлива.

Первый гибридный автомобиль от Zeekr выйдет на рынок в третьем квартале 2025 года. Но это будет не лифтбек 001, а флагманский кроссовер марки под кодовым названием EX1E. Это полноразмерный SUV с формой кузова, похожей на Rolls-Royce Cullinan. Похоже, лифтбек 001 станет следующим гибридным автомобилем от Zeekr, который выйдет на рынок.

В Китае этот тип двигателей набирает обороты и становится популярным. Кроме Zeekr, о своём намерении выпустить гибриды уже заявили Avatr и Xpeng.