Эксперт рассказал, почему машины на вторичке могут подорожать сильнее, чем новые

Вице-президент НАС Шапарин объяснил, почему не стоит сейчас покупать автомобиль.

Российским автовладельцам стоит воздержаться от покупки машины с пробегом, если нет такой необходимости, несмотря на прогнозируемый на рынке рост цен. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Комментируя прогнозы аналитиков, что цены на подержанные машины могут вырасти на 15-30% уже текущей осенью из-за повышения ставки утильсбора с 1 октября, Шапарин назвал такие прогнозы ожидаемыми.

«Цены на подержанные автомобили являются производным от стоимости новых. Поэтому совершенно очевидно, что, когда дорожают одни модели, это происходит и с другими. Возможно, мы даже столкнемся с большим ростом цен на б/у, чем на новые машины», – прогнозирует глава НАС.

Но не стоит скупать машины на вторичке без серьезной нужды, рекомендует Шапарин.