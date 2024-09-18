Работники Tesla будут ездить на электрическом гига-поезде

Компания Tesla сообщила о запуске поезда на своем заводе в Германии. Он будет использоваться для перевозки сотрудников Tesla Gigafactory в Берлине, передает Auto Mail.ru.

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Разработку представили в минувшем месяце. Поезд курсирует между двумя производственными цехами. Необходимость в запуске гига-поезда обусловлена политикой компании: фирма отказывается от строительства новых парковок вокруг завода. Также поезд поможет избежать пробок на подъезде к производственной площадке.

«Поезд заряжаться от путей во время движения по специальным рельсам или работать только от батареи, двигаясь по стандартным путям. Состав рассчитан на 120 посадочных мест и может перевозить до 500 человек за одну поездку», - говорится в публикации.

Подчеркивается, что поезд способен проехать до 120 км на одном заряде. Он оснащен литий-титано-оксидными аккумуляторами японского производителя Toshiba.

Ранее «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о запуске первого в России беспилотного поезда «Ласточка», который начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК).