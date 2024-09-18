Dodge возродит модель Stealth в виде кроссовера

Dodge Stealth вернется в формате кроссовера и заменит Durango. Еще год назад Stellantis, которому принадлежит бренд Dodge, анонсировал воскрешение имени Stealth, которое в 1990-е носила перелицованная версия спорткара Mitsubishi 3000GT для американского рынка. Теперь подтверждено, что новый Stealth окажется совсем не похож на предшественника: это будет кроссовер на замену Durango. Появится он в 2027 году, тогда же Durango снимут с производства.

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Планы Dodge подтвердил вице-президент по глобальному прогнозированию в AutoForecast Solutions Сэм Фиорани, пишет Automotive News Canada. По его словам, новый Stealth увидит свет в начале 2027 года, а с Durango марка попрощается в середине того же года.

Новинку поставят на конвейер завода Dodge в канадском Уинсоре — недалеко от Детройта, где производят Durango.

Это будет автомобиль с трехрядным салоном. В его основу ляжет новая гибкая архитектура STLA Large с многорычажными подвесками и тормозами brake-by-wire. Она допускает использование как полностью электрических установок, так и двигателей внутреннего сгорания. Некоторые полагают, что, несмотря на габариты, новый кроссовер будет спортивнее Durango.

На той же платформе STLA Large построен электрический Charger, который Dodge представила в марте. Если маслкар поделится «техникой» с новым Stealth, то установка будет развивать до 679 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 100,5 киловатт-часа дает Charger до 510 километров хода. Альтернативой может оказаться трехлитровая рядная бензиновая «шестерка» Hurricane.