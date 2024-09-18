В Москве резко сократилось число угонов

Дептранс заявил о резком снижении числа угонов в Москве. В столичном департаменте транспорта сообщили о снижении количества преступлений на 20% в период с января по август 2024 года. Всего за первые восемь месяцев зарегистрировано 380 краж и угонов, что на 90 преступлений меньше, чем годом ранее.

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В ведомстве пояснили, что в поиске пропавших автомобилей серьёзную помощь оказывают дорожные камеры — сегодня на территории мегаполиса работает 3,8 приборов.

Так, функционал комплекса автоматической фиксации «Стрелка» позволяет не только фиксировать превышение скорости и распознавать нарушения требований дорожных знаков и разметки, но и помогать в розыске угнанного транспорта.

«Благодаря комплексам фотовидеофиксации ЦОДД число краж и угонов в столице значительно снизилось. С 2012 года таких инцидентов стало меньше в 19 раз», — подчеркнул глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как в Москве преступник угнал внедорожник Toyota при помощи эвакуатора. Хитрый угон автомобиля при помощи эвакуатора попал в объектив камеры, расположенной на жилом доме. Судя по кадрам хитрый угонщик попытался украсть припаркованный во дворе одного из домов на Болотниковской улице вездеход Land Cruiser 300. Впрочем, далеко ему ехать не удалось.