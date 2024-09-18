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Китайский народный электромобиль: новый Wuling Hongguang Mini EV готовится к премьере

Совместное предприятие SAIC-GM опубликовало первые фотографии ультрадешёвого электрического хэтчбека Wuling Hongguang Mini EV второго поколения, пятидверная версия у него появится впервые.

Новый Wuling Hongguang Mini EV уже готовится к премьере
© Колеса.ру

Wuling Hongguang Mini EV дебютировал в 2020 году и стал законодателем жанра дешёвых городских электромобилей на китайском рынке. Моделей в этом сегменте было много и прежде, но только Wuling Hongguang Mini EV смог стать по-настоящему успешным благодаря грамотному сочетанию очень компактных размеров, стильной внешности, практичного четырёхместного салона с весёленькой отделкой и максимально доступной цены.

Базовая версия Wuling Hongguang Mini EV изначально стоила в Китае всего 32 800 юаней (424 000 рублей в переводе по текущему курсу) и с тех пор не подорожала, она оснащена установленным на задней оси электромотором мощностью 20 кВт (27 л.с.) и аккумулятором ёмкостью 9,3 кВт·ч, полного заряда которого хватает на 120 км пробега по китайскому циклу CLTC. Максимальная скорость — 100 км/ч.

В 2022 году Wuling Hongguang Mini EV умудрился стать самым продаваемым новым электромобилем в Китае — было реализовано более 400 000 экземпляров. К тому времени Wuling Hongguang Mini EV уже обзавёлся более мощными и дорогими версиями, в том числе с кузовом кабриолет, но уже в 2023 году кривая продаж Wuling Hongguang Mini EV начала загибаться, так как конкуренты оперативно подсуетились и выпустили массу аналогов хита SAIC-GM, в их числе — очень симпатичные Geely Panda Mini и Chery QQ. Вдобавок сама компания SAIC-GM создала несколько альтернатив Wuling Hongguang Mini EV (например, Wuling Air EV, Wuling Nano EV и Baojun Yep), чем размыла его аудиторию.

Осенью прошлого года был представлен рестайлинговый Wuling Hongguang Mini EV с более миловидным кузовом, перекроенным салоном и прежней техникой. Обновлённый хэтчбек стоит в Китае от 35 800 юаней (463 000 рублей), при этом дорестайлинговый Wuling Hongguang Mini EV с начальным ценником в 32 800 юаней по-прежнему в строю. Совокупные продажи всех версий Wuling Hongguang Mini EV с января по август текущего года в Китае, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 125 514 шт. (-18,2% про сравнению с АППГ). Пока что Wuling Hongguang Mini EV удерживает лидерство в сегменте бюджетных городских «электричек», но тренд негативный, поэтому уже разработан Wuling Hongguang Mini EV второго поколения — на днях пресс-служба SAIC-GM распространила по китайским СМИ его первые фотографии, также новый Wuling Hongguang Mini EV всплыл в электронной базе китайского Минпрома.

Со сменой поколений Wuling Hongguang Mini EV стал ещё более округлым и слегка располнел: габаритная длина — 3256 мм, ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм, колёсная база — 2190 мм. Wuling Hongguang Mini EV второго поколения будет предлагаться как в трёхдверном, так и в пятидверном кузове (хэтчбек первого поколения бывает только трёхдверным), при этом габариты и колёсная база у «трёхдверки» и «пятидверки» совершенно идентичные. Для сравнения приведём ключевые размеры рестайлингового Wuling Hongguang Mini EV первого поколения: габаритная длина — 3064 мм, ширина — 1493 мм, высота — 1614-1629 мм, колёсная база — 2010 мм.

В табличке китайского Минпрома для нового Wuling Hongguang Mini EV заявлен электродвигатель мощностью 30 кВт (41 л.с.). Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 100 км/ч. Других технических подробностей пока нет, но по картинкам ясно, что компоновка электромобиля принципиально не изменилась, электромотор по прежнему находится на задней оси, причём слово «ось» в данном случае нужно понимать буквально — задний неразрезной мост хорошо виден на сертификационных фотографиях.

Полноценная премьера нового Wuling Hongguang Mini EV наверняка состоится до конца текущего года, цены наверняка останутся очень привлекательными.

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