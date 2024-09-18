Jeep Wrangler получил обновки к 2025 модельному году

Внедорожник американской марки с мотором V6 теперь будет предлагаться только с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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Бренд Jeep в настоящее время входит в состав автогиганта Stellantis. Выпуск внедорожника Wrangler был налажен ещё в 1986-м. За прошедшие годы модель успела всего лишь трижды сменить генерацию. Актуальное четвёртое поколение (серии JL) дебютировало в 2017-м, обновление пережило в 2023-м. Сейчас компания презентовала внедорожник, который перешёл в 2025 модельный год.

Jeep Wrangler освежили за счёт ряда обновок. Некоторые из них означают конец эры «старой школы». Так, производитель наконец отказался от механических стеклоподъёмников, которыми раньше оснащались стартовые версии, а электростеклоподъёмники и центральный замок были только у комплектации Sport S и выше, теперь они положены всем исполнениям, включая базовое.

Ещё в списке обновок внедорожника числится новый оливково-серый цвет кузова, он получил название «’41». Помимо этого, Jeep Wrangler получил новую активную систему вентиляции салона, которая включает в себя в том числе функцию проветривания перед посадкой в автомобиль с помощью мобильного приложения.

Одно из главных изменений в Jeep Wrangler 2025 модельного года связано с техникой. Так, теперь 289-сильному двигателю Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, которым оснащается внедорожник, положена только шестискоростная механическая коробка передач, хотя раньше ему в пару предлагался ещё и восьмиступенчатый автомат.

Теперь АКП доступен только в комплекте с 2,0-литровой турбочетвёркой, которая входит в состав гибридной установки Jeep Wrangler 4xe, ещё автомат положен версии с двигателем V8 Hemi объёмом 6,4 литра, которым оснащается версия Rubicon 392. Любопытно, что так называемая «прощальная» спецверсия 392 Final Edition тоже перешла в 2025 модельный год.

С учётом нового оборудования, которое появилось у базовой версии, её подорожание неудивительно: теперь Jeep Wrangler Sport стоит 34 585 долларов (эквивалентно примерно 3,17 млн рублей), что на 695 долларов больше, чем у варианта прошлого модельного года. Трёхдверная модификация Sport S прибавила к ценнику 100 долларов (теперь стоит 37 590 долларов), при этом пятидверный вариант стал дешевле на 395 долларов (новая цена – 42 190 долларов). Цены на исполнение Rubicon подросли на 160 долларов (до 49 445 и 53 945 долларов соответственно).

На официальном сайте пока что указаны цены не всех версий. Отметим, стоимость Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2024 модельного года превышает 100 тыс. долларов. Ожидается, что и варианту 2025 модельного года оставят шестизначный ценник.

В прошлом году в СМИ появились первые предположения о том, каким окажется Jeep Wrangler следующего поколения. В частности, ожидается, что в его основу ляжет ляжет принадлежащая Stellantis платформа STLA Frame, а технику он разделит с пикапом Ram 1500 REV.