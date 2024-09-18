Госдума увеличит штраф за отказ водителей останавливаться по требованию полиции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС.

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Проект закона об увеличении штрафов за отказ водителей остановиться по требованию сотрудников полиции, а также за нарушение правил перевозки грузов был внесен в Госдуму в феврале 2024 года.

Так, для водителей за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции предлагается повысить штраф до диапазона от 7 до 10 тыс. рублей. Кроме того, предлагается лишать водителя прав на полгода за повторное правонарушение. Сейчас штраф за отказ остановиться по требованию полиции составляет от 500 до 800 рублей.

Кроме того, предлагается увеличить штраф за нарушение правил перевозки грузов с 500 рублей до 100 тыс. рублей. Также предлагается установить, что отказ водителя проходить весовой и габаритный контроль транспортного средства влечет наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок шесть месяцев для водителя, а для собственника автомобиля — наложение штрафа в размере 100 тыс. рублей.

До этого стало известно, что Госдума осенью рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Если закон будет принят, он вступит в силу с 2025 года.

Опасное вождение включает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом, перестроение в условиях интенсивного движения при заполненных полосах, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Штраф за первое нарушение составит от трех до пяти тыс. рублей. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Согласно пояснительной записке, изменения в правилах дорожного движения, касающиеся опасного вождения, были введены еще в 2016 году. В документе подчеркивается, что до 80% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за агрессивного вождения.