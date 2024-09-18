Системы полуавтономного вождения не влияют на безопасность на дорогах

Исследование доказало ослабление бдительности водителей машин с полуавтопилотом. Несколько лет американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) изучал влияние системы полуавтономного вождения на поведение водителей за рулём.

© Quto.ru

К работе были привлечены 30 водителей с разным стажем вождения. Их главной задачей было систематическое использование интеллектуальных комплексов электронных ассистентов Volvo S90 (2017 года) с Pilot Assist и Tesla Model 3 (2020 года) с Autopilot. В каждом из предложенных вариантов водители должны были постоянно держать руки на руле, что контролировали специальные датчики. Если водитель забывался, то система мгновенно звучало звуковое оповещение-напоминание, что руки нужно вернуть на руль.

В результате наблюдений было установлено, что автовладельцы, привыкая к работе «автопилота», значительно чаще отвлекались от дороги на разговоры по телефону, еду, макияж и прочее. Стоит отметить находчивость водителей, которые со временем научились «обманывать» систему оповещения, возвращая руки на руль на несколько секунд.

«В исследовании все водители адаптировали свое поведение, чтобы заниматься своими делами. Это показывает, почему системам частичной автоматизации нужны более надежные меры безопасности для предотвращения злоупотреблений», - прокомментировал результаты работы президент IIHS Дэвид Харки.

Эксперты единодушны во мнении, что частичная автоматизация облегчает поездки на большие расстояния, но доказательств, что она делает вождение более безопасным, нет, что подтверждает растущая статистика аварии с активированными системами полуавтономного вождения.