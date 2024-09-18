Toyota выпустит автомобиль с уникальной опцией
Производитель автомобилей Toyota представил Sienna 2025. Это первая модель, которая позвонит на смартфон владельца, если машина посчитает, что он оставил детей на заднем сиденье без присмотра, сообщает Ixbt.com.
Так, если водитель заблокирует Sienna, а технология на основе радара обнаружит кого-то на заднем сиденье, аварийные огни начнут мигать, а дверные замки издадут девять звуковых сигналов. Гудок прозвучит, если предупреждение игнорировать в течение 90 секунд, говорится в публикации.
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Через четыре минуты через приложение Toyota для смартфона будет отправлено текстовое сообщение, а еще через две минуты Toyota отправит автоматический телефонный звонок на смартфон.
«60-гигагерцовый радарный сканер, установленный в потолке, способен контролировать второй и третий ряд», - пишет портал.
Ранее сообщалось, что компания «Toyota Motor», которая является официальным представителем Toyota на российском рынке, решила отозвать 3864 машины из России.