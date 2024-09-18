Toyota выпустит автомобиль с уникальной опцией

Производитель автомобилей Toyota представил Sienna 2025. Это первая модель, которая позвонит на смартфон владельца, если машина посчитает, что он оставил детей на заднем сиденье без присмотра, сообщает Ixbt.com.

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Так, если водитель заблокирует Sienna, а технология на основе радара обнаружит кого-то на заднем сиденье, аварийные огни начнут мигать, а дверные замки издадут девять звуковых сигналов. Гудок прозвучит, если предупреждение игнорировать в течение 90 секунд, говорится в публикации.

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Через четыре минуты через приложение Toyota для смартфона будет отправлено текстовое сообщение, а еще через две минуты Toyota отправит автоматический телефонный звонок на смартфон.

«60-гигагерцовый радарный сканер, установленный в потолке, способен контролировать второй и третий ряд», - пишет портал.

Ранее сообщалось, что компания «Toyota Motor», которая является официальным представителем Toyota на российском рынке, решила отозвать 3864 машины из России.